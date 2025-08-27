319mila euro per la riqualificazione del Pattinodromo e dell’Accademia Tennis in via Rockfeller a Sassari.

Un intervento di cui è stato approvato il progetto esecutivo e che viene finanziato per 290mila euro dalla Regione e per 29mila dal Comune.

L’opera sui due impianti sportivi includerà l’adeguamento alle norme federali e alla normativa di sicurezza e, per quanto riguarda la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, l’incarico è già stato affidato dal settore Lavori Pubblici.

Ma è l’area compresa tra le due strutture citate, e che comprende l’ippodromo e le palazzine Erp comunali vicine a essere interessate da presenti e future riqualificazioni.

Aiutando così un quartiere, quello di Monserrato-Rizzeddu, a rinascere dopo un periodo di oblio.

