Oltre 60 kg di rifiuti trovati nel quartiere Cappuccini di Sassari. Questo l’impressionante “bottino” raccolto ieri, in occasione della Giornata della Terra, dai volontari sassaresi della Plastic Free Onlus, l’organizzazione nazionale attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento ambientale.

Novantacinque le persone impegnate, divise in quattro gruppi, fin dal pomeriggio a ripulire la zona, partendo da piazza Colonnello Serra per un tour di alcune ore che ha interessato la parte ovest della zona, da viale San Francesco passando per viale Caprera, via Principessa Iolanda, via Vittorio Veneto, fino a via Adelasia dove i rifiuti sono stati presi in consegna dai dipendenti comunali del settore Ambiente.

La strada più disseminata di cicche, plastica e carta, e che ha impegnato maggiormente i presenti, è stata via Sorso. A operare insieme ai volontari, tutti armati di guanti e pinze telescopiche, anche i bambini della Scuola della Pace e i volontari della Comunità di Sant’Egidio. Sono stati 17 gli appuntamenti di raccolta promossi da Plastic Free Onlus negli ultimi due giorni soltanto in Sardegna. “Solo un impegno e una attenzione costante oggi- afferma Natalia Casula, referente dell’associazione per Sassari- ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

© Riproduzione riservata