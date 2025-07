Un allagamento che viene dal basso. Nelle cantine di via Emilia a Sassari l’acqua è arrivata a ricoprire il pavimento per oltre 40 cm.

«È l’ottava volta che succede - spiega Susanna Spano, una residente - e per giunta in modo strano, salendo da sotto terra». La pressione buca le mattonelle e fa uscire l’acqua come uno zampillo. «Succede – ipotizza Marco, un altro abitante - per la rottura delle condotte che non reggono la pressione».

Lo scenario delle cantine è impressionante, con l’umidità che divora le pareti, spacca il pavimento oltre ai beni contenuti nei vari garage resi ormai inutilizzabili. E adesso la paura è tanta. «I muri stanno cedendo - aggiunge Marco - perché l’umidità continua a salire».

«Abbiamo fatto fare una perizia - rimarca Antonello, che risiede anche lui in via Emilia - e il danno quantificato è di 30mila euro». Impossibile prevedere il prossimo allagamento che gli abitanti cercano di limitare con due pompe acquistate che deviano l’acqua verso le fogne. Ma talvolta la pressione rende vana anche questa soluzione.

