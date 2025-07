“Perle del Coros-Eventi e tradizioni” è un progetto lungimirante studiato dall’Unione dei Comuni del Coros che intende promuovere e co-finanziare gli eventi di punta della stagione estiva nel Coros, con l’obiettivo di contribuire alla destinazione turistica interna del territorio Coros. L’Ente Coros, coerentemente con gli obiettivi del Piao - Piano integrato di attività e organizzazione e le finalità della funzione associata del marketing territoriale ha finanziato una misura di intervento che sostiene le manifestazioni identitarie dei dodici paesi.

Un progetto denominato “Perle del Coros-eventi e tradizioni”, ideato negli anni scorsi e portato avanti in continuità con la guida del presidente Cristian Budroni. La volontà politica dei dodici sindaci trova gambe in uno strumento che può contribuire ad accendere i riflettori su un territorio di cerniera con la costa del nord ovest della Sardegna, che accoglie un turismo lento, digital detox. Tra gli eventi proposti dai vari comuni che l’Unione ha voluto promuovere e inserire nel vasto cartellone “Perle del Coros Eventi e tradizione” si inserisce l’evento del 7 e 8 giugno a Ittiri con la rivisitazione storica ideata dalla Proloco “Paulis Medievalis”, e sempre a Ittiri il 25,26 e 27 luglio si terrà l’evento “Tre note d’estate”, a cura della Banda musicale ittirese.

Ma l’iniziativa più imminente è quello di Olmedo che il 12 e 13 luglio ospita S’Ulumedu in tradizione, a cura della Proloco di Olmedo, un tuffo nell’identità olmedese, che vede l’arte panaria protagonista di due giorni di festa e folklore. A luglio poi non può mancare l’ormai famosissima“Sagra della lumaca” di Ossi, a cura della Proloco. Un’occasione per scoprire la tradizione enogastronomica ma godere anche di spettacoli e musica. Sapori e profumi di un territorio che da decenni accolgono da tutta l’isola grandi appassionati del gusto. Il 26 luglio è sempre protagonista il cibo dei nostri avi: la pasta. Muros accoglierà il 26 luglio i veri estimatori della pasta fresca, all’evento “Pasta e musica” una giornata di festa, di musica e di convivialità organizzata dalla Proloco.

Agosto si apre con un doppio appuntamento: a Usini con la “Sagra di Sos Andarinos”, la pasta tipica realizzata a mano dalle massaie che ogni anno iniziano a lavorarla mesi prima dell’evento, con la preziosa regia della Proloco; mentre a Putifigari l’Associazione culturale Coro S’ena Frisca organizza “Trint’Annos tott’umpare”, un mix di suoni profumi e sapori del territorio putifigarese. Subito dopo è la volta di un altro evento identitario ed è sempre la pasta fresca a farla da padrona.

Codrongianos invita alla “Sagra de Sos ciccioneddos”, che coniuga tradizione, gusto e bellezza, visto che la location sarà sempre la splendida basilica di Saccargia. In occasione della sagra si terrà il festival internazionale del folklore “Codronzanu in festival” organizzato dal gruppo folk San Paolo Codrongianus. Il 7-8 e 9 agosto Uri mette in scena la “Sagra del carciofo estiva”, un’altra eccellenza del territorio che traghetterà il visitatore in un viaggio nel gusto e nella storia urese. A Ploaghe, che sarà animata dal ferragosto ploaghese, con“ I Candelieri” e la “Sagra della pecora”, il cartellone si arricchisce con“Music and Movie”, a cura dell’associazione Interagendo. Dal 28 al 31 agosto a Florinas invece, si terrà una delle manifestazioni letterarie più seguite nel nord Sardegna, “Florinas in giallo”, a cura dell’Associazione Itinerandia, arrivata alla 16° edizione.A fine settembre ci trasferiamo a Cargeghe per la “Sagra de sa mela cotta”, a cura della Proloco, che mette in tavola una prelibatezza del territorio : le mele.Per finire ad Ottobre, chiude il ricco e variegato calendario il comune di Tissi con “Note di Cagnulari”, un inno alla grande ricchezza vitivinicola del territorio tissese.

