Olmedo si prepara a vivere due giorni di cultura, cibo e folklore, una festa che vedrà coinvolti anche paesi vicini di Putifigari, Uri e Romana con le rispettive Pro Loco. “S’Ulumedu in tradizione” i prossimi 11 e 12 luglio, infatti, regala un fitto programma di appuntamenti che metterà al centro le peculiarità olmedesi. «Olmedo è un comune orgoglioso della propria storia, cultura e delle proprie radici che con il passare del tempo sono diventate vere e proprie tradizioni da tramandare. L’arte del pane, ad esempio, è una delle principali tradizioni che coinvolge le esperte panificatrici del paese – afferma l’assessore delle Tradizioni, Fernando Sabiu. Grazie al sostegno del sindaco Toni Faedda e dell’amministrazione – prosegue – organizziamo eventi che ci consentono di promuovere il nostro paese in sinergia con gli altri comuni del territorio».

Sarà l’apertura del museo del pane presso la chiesetta romanica di N.S. Di Talia (h, 19.30) ad inaugurare la due giorni. Previste esibizioni di gruppi folk, verranno allestiti stand enogastronomici a cura delle Pro Loco di Olmedo, Putifigari, Uri e Romana dove si potranno gustare i piatti della tradizione. Inoltre la Pro Loco di Olmedo, in collaborazione con le panificatrici del paese, offrirà una dimostrazione delle antiche tecniche di preparazione e cottura del pane nel forno tradizionale. Nella prima serata protagonista dello spettacolo serale sarà il gruppo “Sonos in Cumpanzia”, mentre sabato saranno gli “Istentales” ad esibirsi in concerto.

La manifestazione rinsalda, inoltre, la collaborazione con Domos, l’associazione Club di Prodotto, punto di riferimento dell’ospitalità extralberghiera in Sardegna che sosterrà l’evento attraverso la propria rete di strutture ricettive, diffondendo il programma tra i visitatori e promuovendo un’esperienza turistica identitaria che unisce tradizione, musica e sapori. «Eventi come “S’Ulumedu in tradizione” – sottolinea Fiorella Gargiulo – rappresentano un’occasione unica per far vivere ai turisti l’autenticità del nostro territorio, favorendo la destagionalizzazione e creando valore per le comunità locali».

L’accordo di collaborazione tra Domos e il Comune di Olmedo prevede un impegno congiunto per la promozione delle eccellenze culturali ed enogastronomiche, il supporto agli operatori del turismo extralberghiero e lo sviluppo di un’offerta turistica integrata capace di attrarre viaggiatori attenti alle tradizioni e alla qualità delle esperienze.

