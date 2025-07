Arrestato per atti osceni in luogo pubblico a Sassari. La polizia di Stato ha fermato un 35enne lo scorso 1° luglio in via Artiglieria dove era stato segnalato mentre si masturbava. Gli agenti della questura hanno colto in flagrante l’extracomunitario il quale ha opposto resistenza all’arresto rispondendo in malo modo alle forze dell’ordine.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato perché il luogo in cui è stato commesso il reato oltre ad essere sulla pubblica via, si trova dietro la chiesa di Santa Maria, nelle immediate vicinanze dell’omonimo gruppo scout, nonché della biblioteca che, in quel momento, era aperta. Una zona quindi frequentata da numerose persone e, in particolare, da minorenni.

Nel corso delle indagini si è scoperto che l’uomo aveva già ricevuto dal questore di Sassari il provvedimento di lasciare il territorio nazionale e, pertanto, al momento della commissione del reato, si trovava irregolarmente in Italia. Dopo l’udienza di convalida, per l’africano è stato disposto l’ordine di custodia cautelare in carcere a Bancali.

