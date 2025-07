120 appuntamenti da luglio fino al solstizio d’autunno. Sassari Estate 2025 conta su un vasto cartellone, illustrato stamattina a Palazzo Ducale dal sindaco Giuseppe Mascia, dall’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni e dalla dirigente del settore Cultura Marge Cannas. “E’ un investimento importante nella cultura- spiega il primo cittadino- che include nell’offerta il centro storico, la periferia e le borgate”. Da piazza d’Italia, casa all’aperto della grande lirica, a Piazza Tola, ribattezzata Salotto Tola, con 15 manifestazioni, il lunedì e il mercoledì, tra cui tornei di scacchi, teatro interattivo per ogni età, cinema e altro.

E se il Padiglione Tavolara ospiterà eventi legati alla lettura, viale Italia diverrà un viale musicale dove, ogni venerdì, musicisti locali e non suoneranno jazz, classica e pop. Anche le borgate saranno comprese nel programma e, in questo senso, si segnala il concerto di Francesco Renga a Campanedda. Ancora musica con il festival Abbabula e il World Music Festival in piazza Moretti ma anche le esibizioni di Lucio Corsi e Youssou N’Dour in piazza Università e quella di Fred Palma in piazzale Segni. Una grande scommessa sarà quella di rivitalizzare piazza del Mercato con diversi incontri, tra cui la Ciogghitta d’oro, dedicati alla gastronomia. Altri appuntamenti saranno all’ombra del Barbacane, la cui riapertura è prevista prima della Faradda. E a proposito di Discesa dei Candelieri, sono previste alcune manifestazioni di avvicinamento in piazza Santa Caterina, come il Concerto dei Candelieri e la cerimonia di consegna del Candeliere d’oro, d’argento e speciale. Pure il folk sassarese avrà il suo spazio con Tutti umpari pà la ziddai oltre a dare ospitalità all’ultima giornata dell’Ittiri Folk Festival. Torna la Musica sulle Bocche all’Argentiera, e infine la coda con “A fora li brasgeri”, evento per le vie del centro storico su cui la Regione ha raddoppiato l’investimento arrivando a 40mila euro.

