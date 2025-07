L’amministrazione comunale di Tissi ha avviato l’iter per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), un passo concreto verso un comune più accessibile, inclusivo e attento ai bisogni della popolazione.

Il Peba è un progetto che nasce anche dall’ascolto e dalla partecipazione delle cittadine e dei cittadini a cui è stato chiesto di partecipare attivamente compilando il questionario anonimo disponibile sul sito ufficiale del Comune, presso gli uffici comunali e nelle attività commerciali.

L’amministrazione intende pianificare i futuri interventi per eliminare ostacoli presenti nei marciapiedi e nelle strutture pubbliche per consentire la maggiore fruibilità e l’accesso a tutte le persone della comunità. Per la predisposizione del Peba si procederà con un’analisi preliminare dello stato di fatto, del contesto territoriale e delle esigenze attraverso l’ascolto di cittadini e portatori di interesse.

Inoltre si valuteranno le soluzioni progettuali, la stima dei costi e la programmazione degli interventi.

