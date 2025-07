Il Comune di Sennori, in collaborazione con la cooperativa L’Airone, ha attivato da oggi le colonie estive per le persone disabili, un servizio che sarà attivo fino alla fine di agosto. Le attività si svolgeranno tutti i martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 14.30, nel centro balneare Abaf di Platamona, con accompagnamento da e verso il domicilio dei partecipanti. Il servizio, svolto da operatori qualificati, prevede l’assistenza ai partecipanti nel corso di tutte le attività educative e ricreative, sui mezzi di trasporto e durante ogni spostamento. Le richieste per partecipare alle colonie estive, o per avere ulteriori informazioni, devono essere inoltrate contattando il numero 3683687135 oppure inviando una mail all’indirizzo coop.lairone@tiscali.it. L’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi di inclusione sociale e promozione del benessere, curati dall’Amministrazione comunale e rivolti ai cittadini con disabilità, con l’obiettivo di offrire occasioni di socializzazione e svago in un contesto sicuro e accessibile.

