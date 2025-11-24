Arrestata a Sassari dalla polizia di Stato, sabato 22 novembre, la presunta responsabile di una rapina aggravata ai danni di un anziano. L’episodio si era verificato a settembre, di notte, davanti a un bancomat delle poste quando la donna aveva aggredito l’uomo alle spalle, picchiandolo e sottraendogli il denaro appena ritirato che faceva parte della pensione della vittima.

Il lavoro della squadra mobile ha permesso di ricostruire quanto accaduto e individuare la persona autrice della violenza. Il gip della procura della Repubblica di Sassari ha disposto per l’indagata la misura cautelare in carcere a Bancali.

