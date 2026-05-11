Uno spazio di 10mila quadrati alla periferia di Sassari, nel quartiere di Santa Maria di Pisa. È piazza Dettori dove, nel 2018, si completarono i lavori di riqualificazione pagati dal Comune con circa 500mila euro e che portarono alla nascita di spazi verdi, alla ripavimentazione, a una zona giochi per bambini e a un nuovo impianto di illuminazione. Migliorie che avrebbero dovuto anche aumentare la possibilità che l’area ospitasse manifestazioni culturali.

In un’arena che, negli anni ’90, e all’inizio dei 2000, davanti all’anfiteatro da centinaia di posti, aveva portato i concerti dei Tazenda e creato un piccolo indotto con diversi chioschi legati agli eventi. Ma da allora è calato il silenzio, l’ultima iniziativa risalirebbe al 2018, e adesso il Nuovo Comitato di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa chiede all’amministrazione comunale di contemplare piazza Dettori come location magari per Sassari Estate.

In modo da far rinascere uno slargo dimenticato mentre, proprio all’interno del rettangolo su cui si affacciano diverse palazzine Area, sono in corso le opere di restyling volute dalla Regione, e dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa. 3,2 milioni di euro per 14 edifici, anche di Latte Dolce, su cui si sta facendo manutenzione ordinaria e straordinaria. Mancano però le attività con cui riportare un po' di vita nella piazza che, al momento, risulta una «cattedrale nel deserto».

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