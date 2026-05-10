Nel territorio comunale di Muros si è svolto il primo evento Plastic Free, una complessa operazione di pulizia e di decoro urbano. Con la collaborazione della sezione di Sassari del Club Alpino Italiano i volontari hanno ripulito l'area dell'ex poligono della valle di Bunnari, rimuovendo una quantità di rifiuti stimata intorno ai 500 chilogrammi.

Il gruppo di persone ha perlustrato la zona raccogliendo ogni sorta di materiale, dalla plastica alla carta, ma anche vetro e lattine. I ringraziamenti sono andati a tutti i volontari che hanno preso parte all'iniziativa, ai proprietari del terreno per la disponibilità e al Cai per la collaborazione. Ancora una volta l’associazione Plastic Free persegue l’obiettivo di tutela dell’ambiente, entrando nelle zone più impervie, di difficile penetrazione e comunque critiche per la presenza di cumuli di immondizia e di abbandono indiscriminato di rifiuti.

Le attività nei territori di tutta l'isola proseguiranno anche nei prossimi giorni. Le squadre sono intervenute anche nella spiaggia di Fiume Santo, ripulita da materiale plastico e vetro.

© Riproduzione riservata