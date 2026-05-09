Frontale tra due auto stasera a Sassari. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra la strada vicinale San Giorgio e via Domenico Millelire a Li Punti.

Due persone sono rimaste ferite e il 118 ha provveduto a stabilizzare uno dei due. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale civile di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco di Porto Torres, polizia locale, e due ambulanze.

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