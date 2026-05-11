Tissi: confermato il comandante dei barracelli MasiaI nuovi arruolati sono Sulas Gianni e Tronu Andrea, che entrano ufficialmente a far parte della Compagnia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Consiglio comunale di Tissi ha confermato per il prossimo triennio Antonello Masia nel ruolo di comandante della Compagnia Barracellare. «Grazie a questo incremento viene rafforzato il controllo del territorio – ha dichiarato il Sindaco di Tissi, GianMaria Budroni, sottolineando l’importanza del servizio svolto quotidianamente dal corpo barracellare ». I nuovi arruolati sono Sulas Gianni e Tronu Andrea, che entrano ufficialmente a far parte della Compagnia.
Con queste nuove adesioni, la Compagnia Barracellare di Tissi – guidata dal capitano Antonello Masia, oggi riconfermato per la terza volta – raggiunge la consistenza di 17 componenti. Il sindaco ha evidenziato: «È un segnale positivo che sempre nuovi cittadini scelgano di assumersi questa importante responsabilità. Per me è motivo di orgoglio poter contare su una compagnia coesa e sempre disponibile. Il ruolo dei barracelli è indispensabile per la tutela quotidiana del territorio e per la repressione dei reati più comuni, come l’abbandono dei rifiuti nelle campagne.on il parroco di Laconi di quel periodo».
Il comandante Masia ha aggiunto: «Ringrazio il sindaco e l’Amministrazione per la fiducia accordatami. Proseguiremo l’attività potenziando e migliorando i controlli, in particolare durante la campagna antincendio. Aumenteremo le ore di ronda, garantendo una perlustrazione costante sia del centro abitato che delle strade rurali». Il sindaco ha inoltre ricordato come ricambio e crescita rappresentino elementi fondamentali per garantire continuità, efficienza e vitalità alla Compagnia In chiusura, l’Amministrazione comunale ricorda che le iscrizioni alla Compagnia Barracellare sono sempre aperte: chiunque sia interessato può presentare domanda per entrare a far parte del corpo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata o rivolgersi agli uffici comunali.