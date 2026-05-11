Il Consiglio comunale di Tissi ha confermato per il prossimo triennio Antonello Masia nel ruolo di comandante della Compagnia Barracellare. «Grazie a questo incremento viene rafforzato il controllo del territorio – ha dichiarato il Sindaco di Tissi, GianMaria Budroni, sottolineando l’importanza del servizio svolto quotidianamente dal corpo barracellare ». I nuovi arruolati sono Sulas Gianni e Tronu Andrea, che entrano ufficialmente a far parte della Compagnia.

Con queste nuove adesioni, la Compagnia Barracellare di Tissi – guidata dal capitano Antonello Masia, oggi riconfermato per la terza volta – raggiunge la consistenza di 17 componenti. Il sindaco ha evidenziato: «È un segnale positivo che sempre nuovi cittadini scelgano di assumersi questa importante responsabilità. Per me è motivo di orgoglio poter contare su una compagnia coesa e sempre disponibile. Il ruolo dei barracelli è indispensabile per la tutela quotidiana del territorio e per la repressione dei reati più comuni, come l’abbandono dei rifiuti nelle campagne.on il parroco di Laconi di quel periodo».

Il comandante Masia ha aggiunto: «Ringrazio il sindaco e l’Amministrazione per la fiducia accordatami. Proseguiremo l’attività potenziando e migliorando i controlli, in particolare durante la campagna antincendio. Aumenteremo le ore di ronda, garantendo una perlustrazione costante sia del centro abitato che delle strade rurali». Il sindaco ha inoltre ricordato come ricambio e crescita rappresentino elementi fondamentali per garantire continuità, efficienza e vitalità alla Compagnia In chiusura, l’Amministrazione comunale ricorda che le iscrizioni alla Compagnia Barracellare sono sempre aperte: chiunque sia interessato può presentare domanda per entrare a far parte del corpo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata o rivolgersi agli uffici comunali.

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