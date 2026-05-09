Cambio di programma per la chiusura di "Famiglie a Teatro" la 36^ stagione per ragazzi organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro: domani alle 18 andrà in scena "Era Ora!" di Actores Alidos. Lo spettacolo sostituisce "Grilli Parlanti" della stessa compagnia cagliaritana. La regia è di Valeria Pilia e Roberta Locci, quest'ultima in scena con Michela Cogotti Valera ed Emanuela Lai.

Lo spettacolo si rivolge a bambini e adulti attraverso un linguaggio poetico e visivo basato sul teatro fisico, sul movimento scenico e sull’utilizzo di grandi maschere originali. Le immagini evocative costruiscono una narrazione immediata, inclusiva e accessibile a tutte le fasce d’età. La storia è ambientata in un mondo grigio in cui il tempo scorre troppo velocemente: gli adulti sono costantemente di fretta e ai bambini viene continuamente richiesto di aspettare, rimandando ogni cosa a un eterno «ancora un minuto» che non sembra finire mai.

A vigilare su questo universo sospeso sono i buffi guardiani Molla e Martello, custodi di un orologio che scandisce un tempo sempre uguale a sé stesso, privo di pause, di ascolto e di spazio per il gioco e l’immaginazione. Tutto cambia quando una bambina decide di ribellarsi a questa attesa infinita. Da questo gesto semplice e potente il mondo inizia lentamente a trasformarsi: il tempo rallenta, l’orologio prende vita, il grigio si accende di colori e la realtà si modifica, coinvolgendo anche gli stessi Molla e Martello. Attraverso una scrittura scenica basata sul linguaggio fisico e visivo, Era Ora! affronta temi centrali dell’educazione contemporanea come il valore dell’attesa, dell’ascolto, della relazione e dell’immaginazione, proponendo uno spettacolo capace di unire riflessione e leggerezza, poesia e gioco teatrale.

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