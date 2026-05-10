Porto Torres, via ai lavori per riqualificare i rioni di Serra li Pozzi e Villaggio SatelliteObiettivo del Comune dare nuova vita a due quartieri storicamente penalizzati
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Al via i lavori per la realizzazione del piano di rigenerazione urbana destinato ai quartieri Serra Li Pozzi e Villaggio Satellite, opere per le quali l’amministrazione comunale di Porto Torres ha ottenuto un finanziamento regionale da 1,5 milioni di euro a fondo perduto, classificandosi tra i primi posti del bando “Rigenerazione urbana in quartieri degradati”.
L’intervento punta a dare nuova vita a due quartieri storicamente penalizzati, restituendo loro spazi pubblici moderni, inclusivi e sostenibili. A Serra Li Pozzi, sarà riqualificata l’area standard S2 in via dell’Asfodelo, dove sorgerà una piazza polifunzionale.
Al Villaggio Satellite, l’ex campetto da calcio sarà trasformato in un impianto sportivo polivalente da 386 mila euro, con aree dedicate a calcio, basket, street sport, fitness e gioco libero. I due interventi saranno collegati da una pista ciclabile, creando un percorso verde sicuro che unirà fisicamente e simbolicamente le due comunità.
L’aggiudicazione del finanziamento regionale ha inoltre permesso di liberare importanti risorse del bilancio comunale, inizialmente previste per la realizzazione dell’intervento, che ora potranno essere destinate ad altri progetti strategici per la città, come ad esempio l’idea di replicare il campetto del Satellite, per farne uno al Villaggio Verde. Il progetto è inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026.