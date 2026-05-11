È uno dei momenti più attesi per il Gremio dei Falegnami a Sassari.

Ieri si è tenuta la cerimonia dell’Intregu per la corporazione nata oltre due secoli fa, una delle 13 associazioni che animano la Discesa dei Candelieri, il 14 agosto, l’evento identitario del capoluogo turritano.

Al termine della messa, celebrata di mattina nella chiesa di Sant’Apollinare, sono state comunicate le nuove cariche per il 2026 tra cui quella di obriere maggiore per Gianluca Secchi, che ha ricevuto la bandiera, di obriere di Candeliere con Ferdinando Concas, di Cappella per Raffaele Abis e di Romolo Abis come Fisco maggiore.

Confermato Francesco Carta come segretario, i gremianti eletti sono Bruno Olla, Pierluigi Contini, Francesco Carta, Daniele Carta, Luigi Ibba, Danilo Fois, mentre Giovanni Carta e Vittorio Poddighe i novizi. Infine Romolo Abis il presidente, Luigi Ibba il segretario e Daniele Carta il cassiere. Di sera, nel consueto bagno di folla, i Falegnami hanno condotto la processione trasportando il simulacro di San Giuseppe, santo patrono del Gremio.

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