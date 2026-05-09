I comuni di Ossi e Tissi accolgono gli studenti francesi di Dinard. Si è svolta questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Ossi, la cerimonia di accoglienza degli studenti della scuola media di Dinard, in Bretagna, ospiti delle comunità di Ossi e Tissi nell’ambito delle attività di scambio internazionale promosse dall’Istituto Comprensivo “A. Gramsci”.

Ad accogliere i giovani studenti francesi e i loro insegnanti sono stati il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, e il sindaco di Tissi, GianMaria Budroni, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci”, Marcella Fiori. Nel corso dell’incontro è stato rivolto un caloroso saluto di benvenuto agli ospiti, sottolineando il valore educativo, culturale e soprattutto umano di esperienze come quella Erasmus, capaci di creare legami tra comunità e favorire il dialogo tra giovani di Paesi diversi.

Il sindaco di Ossi ha evidenziato l’importanza delle opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso questi programmi di scambio, che permettono ai ragazzi di conoscere nuove realtà, culture e tradizioni, ma soprattutto di incontrarsi e confrontarsi, aprendosi al mondo con curiosità e spirito di condivisione. Gli studenti saranno ospitati dalle famiglie delle comunità di Ossi e Tissi, vivendo così un’esperienza di integrazione e scambio autentico, fatta di relazioni, quotidianità e partecipazione alla vita del territorio.

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