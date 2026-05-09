Corsa all’anello: si rafforza il “gemellaggio” tra Osilo e NarniIl sindaco Ligios e l’assessore Manca in Umbria per assistere alla tradizionale contesa e fare il punto con gli amministratori degli altri centri che ospitano eventi giostre equestri
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Si intensifica la collaborazione tra il Comune di Osilo e il Comune di Narni, suggellata nel 2019 da un Patto di Amicizia, che regala grandi soddisfazioni e preziosi scambi allo scopo di rendere la manifestazione della Corsa all'anello sempre più internazionale. Lo scorso fine settimana, il sindaco Giovanni Ligios e l’assessore Salvatore Manca hanno raggiunto la città umbra per assistere alla Corsa all'Anello storica e per partecipare alla tavola rotonda con gli amministratori dei centri che ospitano le principali giostre equestri, in Italia e non solo.
L'obiettivo resta infatti quello di rafforzare costantemente la rete internazionale, coinvolgendo comunità legate dalla stessa affascinante tradizione e creando nuove opportunità.
Non è mancato, poi, l'intervento alla suggestiva benedizione dei ceri e alla Messa solenne in onore del patrono San Giovenale. Sabato e domenica, invece, l'attenzione si sposterà sul corteo storico e sulla Corsa all'Anello Moderna. A rappresentare Osilo saranno la Vicesindaco Patrizia Puggioni e l'Assessore Valentino Canu.