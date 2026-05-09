Si intitola “Grazia incisa. Segni e parole oltre il tempo e la storia” la mostra inaugurata questa mattina al Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres.

L’esposizione è organizzata dal Laboratorio Xilografico Giovanni Dettori con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari e della Fidapa BPW Italy – sezione di Porto Torres.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mulas e della presidente Fidapa BPW Italy – sezione Porto Torres, Maria Lucia Fancellu, l’incontro è stato introdotto dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco.

Il professor Giovanni Dettori (Laboratorio Xilografico Dettori) e la professoressa Nadia La Mantia (Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali – UNISS), hanno sottolineato l’importanza del mondo della xilografia, un’arte antica che sta riscuotendo successo tra i giovani.

Dettori ha trasformato un'abitazione in un laboratorio dove vengono ospitati percorsi di formazione rivolti ai giovani studenti o semplicemente appassionati dell'arte della xilografia, una procedura particolare che richiede appositi strumenti di cui si arricchisce il laboratorio.

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