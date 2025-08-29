Paura a Sassari. Nella mattina di venerdì è caduto un grosso ramo in viale Umberto poco più sopra del cinema Cityplex.

Il ramo ha sfiorato un’automobile che stava passando in quel momento e che per fortuna non è stata colpita.

Sul posto la polizia locale mentre si attendono i vigili del fuoco per la rimozione.

