Un incendio divampato dalla canna fumaria di una villetta tra via Sassari e via Petrarca, nel centro di Alghero, ha messo in pericolo una signora di 82 anni e il suo cane. Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e ha permesso di evitare il peggio.

La padrona di casa e il suo amico a quattro zampe sono stati salvati e ora si trovano ospiti di parenti, per dare modo ai vigili del fuoco di procedere con le ispezioni all’interno dell’abitazione invasa dal fumo. Ancora da chiarire le cause del disastro.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Alghero coordinati dal comandante Salvatore Masala. Non si registrano feriti.

