Si è aperto oggi in tribunale a Sassari il processo per il presunto appalto truccato alla Azienda ospedaliera-universitaria ai Sassari, che vede imputati l'ex dirigente della Clinica oculistica della stessa Aou, Mario Cristoforo Sotgiu, e l'imprenditore cagliaritano Paolo Tronci, amministratore della società AB Med, accusati di turbativa d'asta per una gara per forniture mediche dal valore di 2 milioni di euro.

Sono state ammesse al procedimento le prove presentate dalla pm Lara Senatore e dagli avvocati delle difese, Guido Manca Bitti e Nicola Satta per Tronci, e Letizia Doppiu Anfossi e Gabriele Satta per Sotgiu. L'udienza è stata quindi aggiornata all'11 giugno per la nomina del perito del Tribunale che dovrà occuparsi della trascrizione delle intercettazioni.

Secondo le accuse, gli imputati, attraverso mezzi fraudolenti, avrebbero fatto trapelare gli atti di gara, compiendo il reato di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", e favorendo così l'aggiudicazione di 18 dei 21 lotti dell'appalto alle società rappresentate da Paolo Tronci, ossia la Ab Med di cui era amministratore, e la Promedical di cui era amministratore di fatto.

Nell'ambito della stessa inchiesta la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio di altri tre imputati, tutti scagionati dal gup, che aveva dichiarato il non luogo a procedere. Un sesto imputato, Roberto Orrù, accusato di favoreggiamento, è stato condannato lo scorso febbraio, con rito abbreviato, a 26 giorni.

(Unioneonline)

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