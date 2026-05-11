Il Comune di Porto Torres ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione di uno stallo per l’esercizio dell’attività di un Parco divertimenti costituito da un complesso di attrazioni piccole, medie e grandi, nell’ambito dei festeggiamenti della Festha Manna, in onore dei Santi Martiri Turritani, che si terranno alla fine di maggio.

L’area pubblica individuata per il Luna park, di circa 5 mila metri quadri, è situata tra viale delle Vigne e viale Lombardia, uno spazio aggiudicato alla società di Luciano Marengo, risultato primo nella graduatoria pubblicata a seguito di avviso pubblico.

L’area dovrà essere occupata e resa funzionante entro mezzogiorno di sabato 23 maggio. Le procedure sono state avviate tramite il comando della Polizia Locale che ha individuato il luogo ideale in cui collocare il Luna Park, secondo le norme di sicurezza. Il Parco divertimenti ha da sempre rappresentato un elemento di attrazione in particolare nei tre giorni festivi della Festa Manna.

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