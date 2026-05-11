Centroquaranta grammi di eroina. È quanto sequestrato dai carabinieri a Sassari lo scorso sabato in una abitazione della città.

L’operazione è arrivata al termine di un'attività di indagine che ha portato all'arresto di due uomini in flagranza di reato, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari dell'Arma sono intervenuti nella casa di uno dei due, conosciuto perché già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal settembre 2025 per reati inerenti agli stupefacenti.

Appurato che l’appartamento era frequentato da presunti assuntori di droga, le forze dell'ordine hanno compiuto una perquisizione incontrando la resistenza di uno degli indagati che, oltre a inveire contro i carabinieri, ne ha anche aggredito uno prima di essere bloccato.

In casa i militari hanno anche trovato 7.220 euro considerati probabile provento dello spaccio. I due uomini sono stati arrestati e condotti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

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