Sassari, incidente mortale sulla ex 131: a giudizio un 34enne per omicidio colposoIl tamponamento risale al 28 marzo 2023, quando morì il 68enne Domenico Francesco Pinna
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Rinviato a giudizio per omicidio colposo. Oggi in tribunale a Sassari il gup Gian Paolo Piana ha deciso l’approfondimento nel processo per un 34enne di Porto Torres, accusato di aver causato la morte del 68enne Domenico Francesco Pinna il 28 marzo del 2023.
In quell’occasione, secondo le ricostruzioni delle varie perizie, l’imputato, alla guida di una Fiat Punto, avrebbe tamponato alle porte di Sassari, sulla ex 131 nel senso di marcia Porto Torres-Cagliari, l’Ape Piaggio su tre ruote condotta dall’anziano. Il mezzo, colpito, si rovesciava su un fianco proiettandosi per oltre 20 metri dal punto di impatto e il 68enne perdeva la vita a causa dell’arresto cardiaco provocato dal violento trauma subito dal torace.
A difendere l’imputato il legale Ivano Iai mentre le parti civili sono rappresentate dagli avvocati Gianfranco Oppes, Marco Palmieri, Mario Bonu e Sebastiano Paoni.