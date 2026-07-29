Inaugurata la piazzetta di via Torre Tonda a Sassari. A presenziare stasera al varo sindaci, presenti e passati, dirigenti del Comune, trasferiti di settore e subentrati, rup, architetti, ingegneri, operai, assessori, commercianti e curiosi. Si festeggia perché, dopo circa 4 mesi, si è concluso lo slargo in trachite e granito, dotato di sedute e scale, su cui troneggia il ficus microcarpa, mascotte arborea dell’area. Di circa 300mila euro la spesa per l’opera, all’interno di un finanziamento regionale da 1 milione e 60mila, che ha portato, in diversi mesi di lavori, iniziati nel 2024, con la precedente amministrazione targata Nanni Campus, presente all’evento, anche alla realizzazione dei sottoservizi idrici, fognari, elettrici di via Torre Tonda, coabitando con un cantiere Abbanoa. E adesso, riqualificata la zona, è tempo di bilanci. “Si tratta di un’opera importante che rende l’area più fruibile e accogliente e rappresenta anche una connessione tra la parte antica e quella ottocentesca”, afferma il primo cittadino, Giuseppe Mascia. Ma quasi due anni di lavori hanno lasciato il segno nelle serrande abbassate di non poche attività, tra bar e ristoranti. “Abbiamo sofferto parecchio- dichiara Marianna Piras, titolare del negozio Shiver, che dà proprio sulla piazzetta- Lo slargo ha aggiunto valore e speriamo che non diventi occasione di bivacco”. “Io sono stato chiuso per quattro mesi- rimarca Luigi Masia, fruttivendolo, penalizzato dal cantiere- Era impossibile fare alcunché con tutta la polvere dei lavori”. Fatti comunque in linea con il cronoprogramma da un team di operai lodati da tutti. Resta ora il dubbio sul futuro. Vista oggi via Torre Tonda è infatti una parente decaduta della strada su cui Sassari aveva concentrato la propria movida per anni. “Sta diventando difficile lavorare- confermano i fratelli imprenditori, Roberto e Federico Sias, titolari di diversi esercizi sulla strada- Ci sono molte restrizioni”. L’augurio allora è che, completata la via, ritorni pure la vita. Intanto il Comune progetta altre piazzette pedonali che, assicura il sindaco, verranno realizzate ma “in modo graduale”. Quanto al Rtp che ha progettato lo slargo i nomi sono Stefano Sechi, Sara Pettinau, Daniela Sanna, Andrea Becca, Alberto Crobe, Nicola Sara, Laura Lai. Il responsabile unico del procedimento è Paolo Tavera, l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico attuale Massimo Rizzu, Carlo Sardara il predecessore, mentre i dirigenti del settore sono, a inizio lavori, Fabio Spurio e oggi Roberto Campus.

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