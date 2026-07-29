Il Comune di Porto Torres ha aggiudicato l’appalto per l’intervento di restauro dello storico edificio scolastico “Edmondo De Amicis”, attualmente sede della scuola media Don Antonio Sanna. Un altro passo avanti verso la realizzazione di un Polo culturale, un luogo vivo e multifunzionale capace di ospitare gli archivi della biblioteca comunale, uno student hub e l’università delle Tre età, con spazi destinati ad ospitare i concerti della scuola civica di musica. L’intervento di recupero con rifacimento della facciata è reso possibile grazie ai finanziamenti regionali pari a 1 milione e 75mila euro, in parte coperti da risorse dell’amministrazione comunale. Ad aggiudicarsi l’appalto è il Consorzio stabile Italcentro Scarl con sede legale a Roma, che hanno affidato l’opera in subappalto alla ditta Sirimed srl. L’opera pubblica di grande rilievo, è inserita nel piano strategico di valorizzazione degli edifici di importanza storica e tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale di recuperare alcune aree di pregio in prossimità del complesso monumentale di Monte Agellu dove sorge la Basilica di San Gavino, una delle zone oggetto di intervento, piazza Marconi, per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo si inserisce perfettamente la ex scuola primaria De Amicis, costruita tra il 1910 e il 1912 in stile Ottocentesco. «Questa operazione di restauro e decoro restituirà alla comunità un punto di riferimento – osserva l’assessore alle Opere Pubbliche, Gaetano Mura - in un’area storica che collega il quartiere di Monte Agellu alla basilica millenaria». Poco più avanti anche il progetto per la recinzione del Parco San Gavino per garantire maggiore sicurezza all’area giochi.

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