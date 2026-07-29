Dossi e dissuasori di velocità per fermare le corse di moto e, insieme, per una maggiore sicurezza stradale e tutela della incolumità pubblica. L’amministrazione comunale di Porto Torres, in attuazione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, ha disposto in accordo con ordinanza firmata dal comando della Polizia locale l’installazione di dispositivi di moderazione del traffico, Cuscini berlinesi realizzati in materiale elasto-plastico con istituzione di limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

I dissuasori sono stati disposti in prossimità degli edifici scolastici e le zone particolarmente sensibili dove è necessario una tutela dell’utenza debole – pedoni e scolari - senza ostacolo per i mezzi di soccorso. In particolare i dispositivi sono stati posizionati in via Azuni, in prossimità della scuola De Amicis (civico 84), in via Monte Agellu presso la scuola dell’infanzia e primaria, in via Porrino davanti alla scuola media Don Sanna e in via Lungomare nella intersezione con via Principessa Giovanna. Inoltre ulteriori dissuasori saranno installati in prossimità degli incroci con visibilità limitata nei tratti stradali in via Ettore Sacchi, via Pertini e via Lussu.

Tali strumenti sono indicati dalla apposita segnaletica stradale.

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