«Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando e l’aiuto che ho ricevuto in questi giorni». Parole di ringraziamento che giungono dall’ospedale civile di Sassari, da Marta, la ragazza 16enne di Sorso rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente in motorino e ancora ricoverata nel reparto della Rianimazione del Santissima Annunziata. Una ripresa accolta con gioia dalla famiglia e non solo.

«Ancora qualche giorno – risponde mamma Francesca – e la Rianimazione sarà solo un brutto ricordo».

I momenti più difficili sembrano essere stati superati, dopo i giorni di forte apprensione per le condizioni di salute e la gravità delle lesioni provocate dalla caduta dallo scooter, avvenuto alle porte di Sennori la sera del 25 Aprile.

La ragazza ha sottolineato che il giorno della sua ripresa, il 29 aprile, è coinciso con la Giornata internazionale della danza, la sua passione, una delle sue ragioni di vita. «Tu mi hai salvata», ha scritto.

Gli appelli lanciati dalla madre per la donazione di sangue hanno ottenuto una pronta risposta, non solo dalle comunità di Sorso e Sennori, ma da tutta la Sardegna. «Aprire Facebook e trovare un tuo post e’ stata una grande emozione. Marta sei una forza della natura», è il messaggio della madre, Francesca Polino.

