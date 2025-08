Bandiere Blu e cultura ambientale. Torna l'iniziativa del Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari per sensibilizzare grandi e piccoli alla tutela del prezioso ecosistema marino. Le attività si svolgeranno nelle spiagge del territorio comunale insignite della Bandiera Blu 2025 dalla Fee (Foundation for Environmental Education), riconoscimento che premia l’impegno per la sostenibilità e la qualità ambientale.

Le educatrici del Ceas saranno presenti con un gazebo informativo dalle 9 alle 13 in tre appuntamenti: il 7 agosto a Platamona, il 21 agosto a Porto Palmas e il 28 agosto a Porto Ferro. Durante queste giornate sarà possibile ricevere materiale informativo sulla Bandiera Blu e partecipare a laboratori creativi e attività ludiche pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in modo divertente e stimolante.

I temi affrontati saranno vari e di grande attualità: si parlerà del mare e dei suoi abitanti, della posidonia oceanica e del suo ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema marino. Non mancheranno momenti di riflessione sull’inquinamento, in particolare sulla presenza sempre più diffusa delle microplastiche e dei rifiuti in mare. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla sicurezza in acqua e alla prevenzione degli incendi, grazie alla distribuzione di materiali informativi realizzati nell’ambito del progetto regionale “Cambiamenti climatici e Rischio incendi – Emergenza Vs Prevenzione”, curato proprio dal Ceas Lago Baratz durante lo scorso anno.

La spiaggia di Platamona offrirà inoltre l’occasione per parlare dell’Accordo Pelagos, che ha istituito il Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo. Il Comune di Sassari ha aderito a questo importante accordo già nel 2016, con l’obiettivo di proteggere i cetacei e il loro habitat dagli impatti negativi delle attività umane.

Le attività saranno condotte dalle educatrici di Alea Ricerca&Ambiente e Sardinia Nature, gestori del Ceas Lago Baratz, che con passione e competenza guideranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta del mare e della sua straordinaria biodiversità.

