Tutto sotto controllo nei lavori di costruzione del palazzetto di via Kennedy a Sassari. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Salvatore Sanna, interviene dopo la scoperta di una perdita d’acqua nel cantiere che ha generato qualche polemica. Precisa che non c’è alcun allagamento, non ci sono frizioni con Abbanoa e l’opera prosegue con il cronoprogramma stabilito.

«Hanno appena ultimato i lavori dei sottoplinti - afferma Sanna – e ora procederanno con le fondazioni».

Quanto all’acqua si tratta di un rivolo sotto controllo, non attribuibile ad alcuna falda sotterranea ma a una perdita di Abbanoa, da cui si attende una risoluzione.

Il palazzetto viene finanziato con 5,1 milioni di euro, coi fondi del Pnrr (3 milioni e mezzo), del Fondo Opere indifferibili (700mila euro) e del Comune (tre tranche da 300mila, 500mila e 137mila euro). Ospiterà le discipline sportive di futsal, pallamano e pallavolo.

