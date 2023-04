Fermato dai carabinieri nel centro storico di Sassari con l'eroina nelle mutande.

È successo ieri mattina in corso Vittorio Emanuele quando una pattuglia dell'Arma ha notato una persona di nazionalità nigeriana che, alla vista delle divise, si è nascosta dietro una macchina parcheggiata. L'extracomunitario non aveva con sé i documenti e ha asserito di trovarsi in città per vedere dei conoscenti.

Una perquisizione successiva ha portato alla scoperta di circa 20 grammi di stupefacenti divisi tra eroina, cocaina e marijuana contenuti in diversi involucri all'interno degli slip. I carabinieri sono stati poi condotti dal 40enne in una casa nelle vicinanze dove l'africano avrebbe affermato di recarsi di tanto in tanto. Un luogo però privo di elettrodomestici e in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Stamattina in tribunale la direttissima a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Bastianino Ventura, davanti alla giudice Monia Adami. Quest'ultima, il pm era Antonio Piras, ha disposto la convalida dell'arresto e l'obbligo di firma rinviando al prossimo mese per la scelta del rito.

