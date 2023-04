Un nigeriano di 27 anni è stato arrestato a Sassari dalla Squadra Volante per detenzione e spaccio di droga, per la precisione eroina.

Gli agenti lo hanno fermato per un normale controllo mentre in auto percorreva corso Vittorio Emanuele, nel centro storico della città: insospettiti dalla patente di guida rilasciata in Spagna, poi risultata essere falsa, i poliziotti hanno portato l’uomo in Questura per approfondire i controlli.

Lì gli sono stati trovati addosso 2.100 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Così la perquisizione è stata estesa al suo appartamento nel centro storico, dove la Polizia ha trovato e sequestrato altri 8mila euro, diverse carte di credito, 12 telefoni cellulari e due bilancini di precisione. Oltre alla droga, 100 grammi di eroina di cui 70 già suddivisi in sei ovuli.

Il 27enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione, oltre che denunciato in stato di libertà per la patente falsa: ora è rinchiuso nel carcere di Bancali.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata