Siligo, tutto pronto per la festa della salsicciaUn appuntamento che ogni anno richiama appassionati di gastronomia
La Festa della Salsiccia di Siligo 2025 entra nel vivo domenica 7 dicembre con un programma ricco di tradizione, gusto e musica.
Un appuntamento tra gli eventi del fine settimana in Sardegna, che ogni anno richiama appassionati di gastronomia, cultura locale e buona compagnia. Giunta alla 44ª edizione, la storica sagra organizzata dalla Pro Loco di Siligo celebra uno dei prodotti simbolo del Logudoro-Meilogu: la salsiccia sarda, protagonista assoluta di un weekend di degustazioni, spettacoli itineranti, musica tradizionale e performance live.
Accanto alla parte enogastronomica, non mancheranno spettacoli musicali, animazione per grandi e piccini e momenti dedicati agli animali, come l’esposizione amatoriale per cani.
Tra gli ospiti A Bratzos Tentos, gruppo Zeppara, Mariantonietta Bosu, Gianmario Sanna, Lorenzo Chessa, Alessandro Melis One, Lorenzo Mele, Davide Puligheddu, Cheyenne Band. Sul palco Battle DJ Contest, prevista per la serata di sabato: una sfida musicale tra DJ molto attesa dai giovani.