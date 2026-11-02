Sassari partecipa all’avviso del ministero dell’Interno per accedere al Sistema di accoglienza e integrazione della popolazione straniera. La giunta comunale ha dato il via libera al finanziamento che potrebbe portare in città oltre 812mila euro.

E se i progetti Sai prevedono fino a 2042 posti sul territorio nazionale, Palazzo Ducale ne prevede 25 destinati a nuclei familiari di origine straniera, all’interno della tipologia “accoglienza di carattere ordinario”.

Sarà l’assessorato Diritti sociali, Inclusione e Pari opportunità in prima linea sulla candidatura, e si occuperà anche di individuare dopo un procedimento a evidenza pubblica, un’associazione del Terzo Settore con cui co-progettare e gestire, in partnership, il servizio di accoglienza.

L’intera operazione è vincolata all’arrivo della cifra, finanziata a valere sul Fami, Fondo asilo migrazione e integrazione 2021-2027.

Sassari non ha finora il Sai, presente invece in comuni limitrofi come Alghero e Porto Torres.

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