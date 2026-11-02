Si sono concluse a tarda notte le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme che, ieri sera, hanno distrutto i capannoni delle Ferrovie dello Stato, ormai in stato di abbandono, di via Azuni, in prossimità del centro di Porto Torres.

Il fuoco, di probabile origine dolosa, ha danneggiato le strutture situate accanto alla sede comunale dell’associazione Avis, momentaneamente evacuata per motivi di sicurezza.

«L’incendio ha causato la temporanea sospensione del servizio di Emergenza-Urgenza 112 e 118- ha evidenziato Walter Chiarabaglio, presidente Avis. «Ci teniamo a ringraziare tutte le forze competenti che hanno portato avanti le operazioni di spegnimento. Ringraziamo il Centro Commerciale “I Granai” che ci ha permesso di poter garantire la sosta in sicurezza dei nostri mezzi di soccorso. Prendiamo atto di quanto accaduto e confidiamo che vengano presi provvedimenti in tempi celeri dalle Autorità competenti».

Quattro le ambulanze posizionate all’esterno in zona sicurezza, con gli operatori impossibilitati ad intervenire e a garantire le emergenze. Il fuoco ha reso inagibile il garage che ospitava i mezzi di soccorso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Porto Torres che attendono la relazione dei vigili del fuoco.

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