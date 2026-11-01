Sciopero oggi a Sassari nel punto vendita di Mondo Convenienza proclamato dalla Filcams Cgil. Un’astensione, si spiega nella nota sindacale, che «riguarderà tutte le prestazioni lavorative ordinarie, supplementari e straordinarie».

«Per rivendicare qualcosa che - continua il documento firmato dal segretario Filcams Cgil Federazione Provinciale di Sassari Costantino Loi - in un sistema di relazioni sindacali moderno e rispettoso delle persone, dovrebbe essere oggetto di confronto, equilibrio e ragionevole mediazione: la libertà delle lavoratrici e dei lavoratori di scegliere se prestare o meno la propria attività lavorativa durante le festività».

Il sindacato invita i dipendenti a partecipare alla mobilitazione «nella consapevolezza che la difesa del proprio tempo, della propria dignità e della propria salute rappresenta una rivendicazione collettiva che riguarda il presente e il futuro delle condizioni di lavoro».

«Con l'auspicio - conclude il comunicato - che la Festa di Ognissanti possa rappresentare, oltre che una giornata di riposo e di vita personale, anche un'occasione di riflessione per chi continua a ritenere che il tempo delle persone sia una risorsa aziendale della quale disporre unilateralmente. Perché il lavoro ha un valore. Ma anche il tempo, la salute e la dignità delle persone ne hanno uno. E non sono valori negoziabili al ribasso».

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