Il progetto Feminos entra a far parte del cartellone nazionale de L’eredità delle donne. L’evento, in programma il 27, 28 e 29 novembre, è a cura del Comune di Sennori e l'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Sennori, l’ Associazione Culturale "Il Lentischio", AnonimArtijana Ets e Comes, Cooperativa Mediateche Sarde. A 10 anni dalla nascita del progetto di teatro comunitario ideato con l'associazione Il Lentischio, Feminos torna laddove tutto è cominciato: la Biblioteca di Sennori. Un appuntamento volutamente programmato nella settimana in cui tutto il mondo si mobilita per urlare il proprio “No” alla violenza di genere, che si unisce al messaggio profondo della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, per affermare il valore del coraggio femminile e la lotta contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione.

Attraverso una storia di resistenza, autodeterminazione e riscatto, la cultura e il teatro si fanno presidio contro la prevaricazione e a sostegno dei diritti di tutte le donne. Tre giornate per condividere un percorso di ricerca linguistica, memoria, esplorazione di nuovi linguaggi e trasformazione della parola scritta in atto teatrale.

Il programma prevede per venerdì 27 novembre, dalle ore 10 alle 12, Matinée per le scuole primarie con letture da Federico García Lorca e Antonino M. Rubattu. Sabato 28 novembre dalle ore 9 alle 11: Colazione letteraria in Biblioteca con letture tratte da Lorca e Rubattu, tisane, torte e dolci a cura di Manuela Piras. Domenica 29 è il momento del Teatro in Biblioteca alle 17 con Aperitivo Narrativo. Ore 18 dalla lettura alla messa in scena con lo spettacolo Feminos, un percorso teatrale e drammaturgia originale a cura di Maria Paola Cordella, traduzione e consulenza linguistica di Angela Pazzola.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, realizzato in collaborazione con Regione Emilia Romagna e con il supporto dei main partner Gucci, Gruppo Hera e Fondazione CR Firenze; con la partnership di Coop Alleanza 3.0 e il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Manodori di Reggio Emilia, SYNLAB Italia, Nespresso, Gruppo Granarolo, Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia Romagna e Giunti Odeon. In collaborazione con il Comune di Bologna, Comune di Reggio Emilia, Comune di Ravenna e Città di Firenze.

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