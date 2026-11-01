Entra nel vivo il neonato Festival del Centro per il Contemporaneo, all’insegna della multidisciplinarietà, e in compagnia di alcuni degli artisti più interessanti della scena contemporanea non solo locale.

Si parte stasera nello Spazio S'Ala di Sassari (18.30) con Luigi Frassetto, compositore, musicista e ingegnere del suono sassarese, autore di musiche originali per lungometraggi di Bonifacio Angius, Marco Antonio Pan e Stefania Muresu,che propone “Il suono”, concerto in quadrifonia per chitarre, elettronica e radio analogica. Alle 21.30 trasferimento all'Ex-Ma.Ter per la presentazione di “Opodiptera”, il disco più recente di Manuel Attanasio (voce, piano, elettronica), artista poliedrico e sperimentatore instancabile soprattutto nel campo vocale, accompagnato per l’occasione da Peppino Anfossi (violino) e Carlo Doneddu (chitarre).

Lunedì 2 novembre sempre alle 20.30 all'Ex-Ma.Ter, una storia tragicomica di malinteso senso identitario e di azzardata promozione culturale dal titolo “Anonimasequestri” di e con Leonardo Tomasi, giovane e brillante attore, regista e commediografo sardo, tra le cui collaborazioni figurano quelle con Sardegna Teatro, Batisfera, l’Effimero Meraviglioso. Sul palco anche Federico Giaime Nonnis e Daniela Podda.

Da Sassari, il Festival del Centro per il Contemporaneo si sposta il 3 e 4 novembre all’Argentiera, a Pozzo Podestà, per “Petricore”, la nuova performance di danza del duo internazionale con base a Sassari Igor X Moreno in collaborazione con la prestigiosa compagnia croata Zagreb Dance Company.

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