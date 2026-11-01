Si aprono i cantieri per i lavori di manutenzione straordinaria nella strada vicinale di San Giorgio, a Usini. Essendo ritenuta di carattere strategico in quanto unico accesso alla stazione Ferroviaria “San Giorgio”, capace di poter incrementare la capacità dell’infrastruttura della linea ferroviaria Tpl Sassari Alghero. L’Arst, Azienda Regionale Trasporti, di comune accordo con l’Amministrazione comunale di Usini si è fatta carico della realizzazione dei lavori.

Amministrazione comunale e Arst hanno provveduto a formalizzare ogni adempimento, dando continuità all’iter avviato con la precedente amministrazione. Superata tutta la fase burocratica e progettuale, ora si passa a quelle operativa ove si prevederà al ripristino delle condizioni di uniformità del piano viabile, al miglioramento della sicurezza nella percorrenza e all’adeguamento delle infrastrutture stradali connesse. La strada in oggetto, si sviluppa per circa 400 metri nella parte finale della strada, naturale prolungamento della “Strada della Nurra”, sino a raggiungere la storica Stazione di San Giorgio,

L’opera avrà un costo pari a circa 110.000 euro a totale carico dell’Arst. Tale opera contribuirà a migliorare le percorrenze sui territori di zone con forte attività agricola, particolarmente in vigneti ed uliveti, strade del vino e dell’olio usinese e zone di particolare pregio paesaggistico grazie alla presenza di un monumento architettonico come la stessa Chiesa di San Giorgio e le zone archeologiche si Santa Caterina e Tanarighes.

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