Paura questa mattina ad Alghero per un padre e la figlioletta di appena due anni, investiti da un’automobile mentre si trovavano in via Sant’Agostino. A travolgerli è stata una Volkswagen T-Roc bianca, condotta da un algherese di 57 anni.

Il padre, un giovane algherese di 32 anni e la bambina sono stati soccorsi dopo l’impatto grazie all'intervento tempestivo dell'elisoccorso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, entrambi non avrebbero riportato conseguenze importanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Per precauzione, la piccola è stata trasportata al pronto soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità del conducente.

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