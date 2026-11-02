Ottantasei persone identificate nella provincia di Sassari, di cui 5 arrestate in flagranza di reato e 5 denunciate in stato di libertà. È l’esito nel Nord Sardegna dell’operazione a livello nazionale portata avanti dalla polizia di Stato contro la criminalità giovanile nelle ultime settimane e che ha portato a scoprire reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.

Sempre nel Sassarese sono stati sequestrati 5 coltelli e complessivamente 350 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina.

In tutta Italia sono stati impegnate 106 Squadre mobili che hanno arrestato in particolare nelle aree di spaccio e di movida 575 maggiorenni, e 69 minorenni, denunciando 1695 giovani, tra cui 373 minorenni, 236.138 poi i giovani controllati, di cui 23.060 minorenni.

© Riproduzione riservata