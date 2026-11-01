Attimi di paura in via Azuni, a pochi passi dal centro di Porto Torres, dove le fiamme hanno divorato un enorme capannone di proprietà delle Ferrovie dello Stato. L'incendio all'interno della struttura è divampato intorno alle 18, con le fiamme favorite dal forte vento, che stanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Evacuata la sede dell'Avis con i mezzi di soccorso spostati e messi in sicurezza.

Sul posto due autobotti dei caschi rossi, che dovranno accertare se si tratta di incendio doloso, una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Porto Torres giunti sul posto.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno distrutto il materiale interno, sono andate avanti a lungo.

L'immobile era stato oggetto di messa in sicurezza e bonifica nei mesi scorsi, a seguito di cedimento dei cornicioni. L'area acquisita dal Comune, insieme ad altri fabbricati, verrà liberata dagli edifici adiacenti.

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