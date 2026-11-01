Il consiglio comunale di Ossi ha ratificato due importanti proposte di progetto, due mozioni di indirizzo approvate che riguardano due temi di rilievo per la vita della comunità. Da un lato la necessità di una nuova struttura socio sanitaria, che possa ampliare l’offerta che Villa Gardenia offre, la quale non riesce più a soddisfare il fabbisogno di posti dato che i sessanta disponibili sono permanentemente occupati e ci sono sempre nuove richieste in lista d’attesa. Dall’altro l’esigenza di creare due nuovi parcheggi, uno in Piazza Gramsci, una volta ultimato lo stombamento del Canale, l’altro adiacente all’edificio “Palazzo Tilocca” (2.800 mq) che diventerà un centro servizi e dovrà disporre di parcheggi aggiuntivi per svolgere le sue nuove funzioni.

La destinazione di Palazzo Tilocca, come ribadito più volte pubblicamente, è polifunzionale e prevede la realizzazione della nuova biblioteca comunale nel piano terra (700 mq), che consentirà di avere uno spazio ampio, luminoso, dotato di tutti i servizi che una moderna biblioteca deve offrire ai lettori, dai più piccini ai più grandi. La motivazione di questa scelta è dettata dall'esigenza di maggiori spazi. L'attuale dimensione della biblioteca, sebbene più spaziosa delle precedenti, (Palazzo Baronale 1999-2004 e Aula consiliare 2004-2014) è oggi diventata insufficiente.

Per il secondo piano di Palazzo Tilocca, erano aperte due opzioni: realizzare una Comunità integrata da 30 posti oppure la Casa della Comunità. Il consiglio ha scelto la seconda proposta, che consentirà di ospitare a Ossi una importante struttura a valenza territoriale con ambulatori di medicina specialistica e di base, che offrirà un servizio al paese ed al territorio. Una risposta anche a quelle famiglie che devono portare gli anziani fuori da Ossi per mancanza di posti. L’ipotesi è di un progetto di finanza con il quale realizzare la Comunità integrata mentre la Asl 1 di Sassari realizzerà la Casa della Comunità nel palazzo Tilocca. Il terzo piano ospiterà invece il Centro di documentazione sull’età prenuragica e nuragica.

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