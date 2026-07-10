Staffetta speciale, ieri, al rifugio Fratelli minori di Olbia: l'attrice sarda Caterina Murino è volata da Parigi per prendere in consegna Cip e recapitarlo alla famiglia francese che lo ha adottato. Arrivato al canile quattro mesi fa, il cucciolo è diventato social tra le braccia di Murino, protagonista di una storia su Instagram che lo immortala durante il viaggio che lo porterà a casa.

A raccontare il gesto dell'attrice cagliaritana, da sempre sostenitrice delle cause animaliste, i volontari della Lida sezione di Olbia, che gestiscono il rifugio: “Caterina Murino è partita direttamente da Parigi e ha sfidato stanchezza e chilometri per garantire a quella vita un viaggio sicuro, protetto e pieno di calore: è atterrata a Olbia alle 8:40 e alle 11 era di nuovo in volo, pronta a portare Cip a casa per consegnarlo ai nuovi proprietari”.

Qualche giorno fa, al canile di Olbia aveva fatto visita anche la showgirl sassarese Elisabetta Canalis che, negli anni scorsi, aveva adottato un cucciolo salvato dalla Lida e che torna abitualmente al rifugio per sostenere le attività dell'associazione.

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