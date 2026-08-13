Arrestato il presunto rapinatore del supermercato Carrefour in via degli Astronauti a Sassari. L’uomo, un pregiudicato, è accusato di aver puntato una pistola contro i commessi del punto vendita e di aver rubato i soldi della cassa lo scorso 17 luglio.

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La squadra Mobile lo ha individuato al termine dell’attività investigativa analizzando le testimonianze e i vari filmati del sistema di videosorveglianza.

La polizia davanti al market rapinato (Foto: Floris)
La polizia davanti al market rapinato (Foto: Floris)
La polizia davanti al market rapinato (Foto: Floris)

Nella giornata di oggi gli agenti della questura hanno dato esecuzione, nei confronti dell’indagato, accusato di rapina aggravata, all’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Sassari.

Volante della polizia di Stato davanti a Carrefour di via degli Astronauti
Volante della polizia di Stato davanti a Carrefour di via degli Astronauti

Volante della polizia di Stato davanti a Carrefour di via degli Astronauti

L'uomo, secondo quanto risultato dalle testimonianze dopo il colpo,  aveva chiesto scusa prima di darsi alla fuga. 

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