Sassari, arrestato il “rapinatore gentile” di via degli AstronautiIn manette il presunto autore del colpo a mano armata dello scorso 17 luglio: prima della fuga aveva chiesto scusa ai presenti
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Arrestato il presunto rapinatore del supermercato Carrefour in via degli Astronauti a Sassari. L’uomo, un pregiudicato, è accusato di aver puntato una pistola contro i commessi del punto vendita e di aver rubato i soldi della cassa lo scorso 17 luglio.
La squadra Mobile lo ha individuato al termine dell’attività investigativa analizzando le testimonianze e i vari filmati del sistema di videosorveglianza.
Nella giornata di oggi gli agenti della questura hanno dato esecuzione, nei confronti dell’indagato, accusato di rapina aggravata, all’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Sassari.
L'uomo, secondo quanto risultato dalle testimonianze dopo il colpo, aveva chiesto scusa prima di darsi alla fuga.