Ieri mattina si è tenuto un importante incontro negli uffici Anas di Cagliari, richiesto dall’amministrazione del Comune di Uri per affrontare in maniera concreta le criticità della Statale 127 bis, nel tratto compreso tra il Ponte di Sa Mandra, l’accesso al centro abitato di Uri e l’intersezione con la circonvallazione.

All’incontro ho presenziato insieme all’ingegnere Salvatore Campione, responsabile della Struttura Territoriale Anas della Sardegna, Massimo Pinelli dirigente Anas dell’Area Gestione Rete di Sassari i vertici regionali e provinciali di Anas, e in rappresentanza della Città Metropolitana di Sassari, il vicesindaco Pierpaolo Risso, consigliere comunale di Uri. La questione, infatti, è stata oggetto di confronto anche in Consiglio comunale, che ha condiviso le preoccupazioni legate alle condizioni di sicurezza del tratto stradale e la necessità di individuare soluzioni concrete. Presente anche il consigliere di Alghero, Michele Pais, che ha contribuito a facilitare l’incontro e a portare la problematica all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture, favorendone il coinvolgimento.

Il Comune di Uri si è fatto promotore del confronto tra tutti i soggetti istituzionali interessati, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso per la messa in sicurezza e l’adeguamento di un tratto stradale particolarmente importante per il nostro territorio. Le principali criticità evidenziate riguardano la ridotta larghezza della carreggiata e delle banchine, le difficoltà di incrocio soprattutto in presenza di mezzi pesanti, la pericolosità dell’intersezione di accesso a Uri, i conflitti tra i diversi flussi di traffico provenienti o diretti verso Uri, Alghero e la circonvallazione, oltre alla scarsa visibilità, dovuta anche alla conformazione del tracciato e alla vegetazione laterale. A queste si aggiungono le criticità nelle ore notturne e, più in generale, la necessità di migliorare segnaletica, illuminazione e dispositivi di sicurezza. Per quanto di propria competenza, la Città Metropolitana di Sassari porrà particolare attenzione alle criticità dell’intersezione con la circonvallazione.

Anche l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu sta seguendo la vicenda, con il proprio staff mantenendosi aggiornato sugli sviluppi attraverso Anas che ha manifestato la volontà di procedere con la progettazione dell’opera: un primo e indispensabile passo che consentirà di definire nel dettaglio gli interventi necessari e di quantificarne i relativi costi, compresi quelli legati agli eventuali espropri, fino ad arrivare a un quadro economico complessivo dell’intervento.

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