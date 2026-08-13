Ad Alghero lo spacciatore viaggiava su un monopattino. Ma p stato incastrato dagli agenti della squadra Mobile.

L’arresto è scattato in via Vittorio Emanuele, a ridosso di una rotatoria: qui i poliziotti hanno deciso di fermare l’uomo che, però, ha cercato di eludere i controlli proseguendo la marcia nel tentativo di allontanarsi. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato.

È stato lui ad ammettere di stare trasportando della droga: nelle parti intime, all’interno di un calzino, aveva dieci ovuli di sostanza solida di colore giallastro, successivamente risultata essere eroina, per un peso complessivo di circa 110 grammi. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati trovati, tra l’altro, un bilancino di precisione e sostanza da taglio, indicata come mannitolo: tutti elementi ritenuti compatibili con l’attività di preparazione e confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la direttissima, è stato trasferito in carcere a Bancali.

Dagli accertamenti effettuati attraverso le banche dati è emerso che l’arrestato risulta gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, tra cui un arresto effettuato nel novembre 2024, quando era stato trovato in possesso di circa 22 grammi di eroina.

(Unioneonline)

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