Ennesimo incendio negli orti urbani di via Paganini a Sassari, nel quartiere di Santa Maria di Pisa.

Ieri notte è andata a fuoco una delle casette costruite dalla precedente amministrazione, nel 2023-24, per dare vita a un'attività di coltivazione. Erano sorte al tempo 15 casette in appezzamenti di terreno da 50-60 mq dove si sarebbero dovuti produrre ortaggi, dai pomodori alle zucchine. Ma in questi anni il sogno ecologico è andato distrutto tra saccheggi, occupazioni abusive e appunto incendi.

Quello di stanotte è stato il terzo in tre anni e ora la nuova amministrazione comunale sarà costretta a eliminare tutto al termine della procedura per le eventuali bonifiche. Sul posto ieri per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco.

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